加州公共衛生局針對猴痘公布新隔離及檢疫措施

【KTSF 毛皓延報導】

加州猴痘疫情處於緊急狀態，加州公共衛生局宣布針對猴痘，有新的隔離及檢疫措施。

聯邦聯邦食品及藥物管理局（FDA），上星期批准緊急授權使用皮內注射猴痘疫苗，容許更多人接種疫苗。

加州公共衛生局表示，截至週四，加州錄得2660宗疑似或確診病例，62人入院，沒有人死亡。

公共衛生局亦公佈新的隔離及檢疫措施，針對疑似或確診的患者應留在家中隔離，除非必須尋求醫療協助，確診的患者若與他人同住，直至痊癒前，應自己留在房間，及避免共用浴室。

用衣服或紗布遮住皮疹，若果有細菌感染跡象，包括發燒或皮疹周邊腫脹，就需要求醫。

當所有症狀或皮疹痊癒，最少48小時後，患者可以停止隔離。

隔離措施詳情，可以瀏覽加州公共衛生局網站，網址是www.cdph.ca.gov

公共衛生局局長Tomás Aragón指，猴痘疫情對LGBTQ社區的影響不成比例，沒有社區應受到污名化。

加州公共衛生局局長Tomás Aragón/說：「沒有人或社區應被歸咎，傳染任何病毒，猴痘可以影響任何人，因為病毒可以通過皮膚接觸，或是共享衣物而傳染。」

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