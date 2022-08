加州公共衛生局針對猴痘公布新隔離及檢疫措施

【KTSF 毛皓延報導】

加州猴痘疫情處於緊急狀態,加州公共衛生局宣布針對猴痘,有新的隔離及檢疫措施。

聯邦聯邦食品及藥物管理局(FDA),上星期批准緊急授權使用皮內注射猴痘疫苗,容許更多人接種疫苗。

加州公共衛生局表示,截至週四,加州錄得2660宗疑似或確診病例,62人入院,沒有人死亡。

公共衛生局亦公佈新的隔離及檢疫措施,針對疑似或確診的患者應留在家中隔離,除非必須尋求醫療協助,確診的患者若與他人同住,直至痊癒前,應自己留在房間,及避免共用浴室。

用衣服或紗布遮住皮疹,若果有細菌感染跡象,包括發燒或皮疹周邊腫脹,就需要求醫。

當所有症狀或皮疹痊癒,最少48小時後,患者可以停止隔離。

隔離措施詳情,可以瀏覽加州公共衛生局網站,網址是www.cdph.ca.gov

公共衛生局局長Tomás Aragón指,猴痘疫情對LGBTQ社區的影響不成比例,沒有社區應受到污名化。

加州公共衛生局局長Tomás Aragón/說:「沒有人或社區應被歸咎,傳染任何病毒,猴痘可以影響任何人,因為病毒可以通過皮膚接觸,或是共享衣物而傳染。」

