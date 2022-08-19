報告指全美樓價十年來首次下跌 包括舊金山聖荷西（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

根據房地產網站Zillow7月份市場報告，在經歷了兩年驚人的樓價增長之後，全國樓價出現十年來的首次下跌，當中包括舊金山（三藩市）和聖荷西都會區的樓價。

從今年6月到7月，全國房屋價值下跌0.1%，這是自2012年以來房屋價值指數的首次下跌，上個月在全國50個最大的都市區中，有30個的房屋價值下跌，但仍比一年前上漲16%，買家之間的競爭減少，因為大家都買不起，價位最低的樓盤因此最搶手。

位於舊金山都會區的典型房屋價值為143.6萬元，自6月以來就下跌2.8%，但比2019年7月以來仍上漲近三成。

典型房屋的抵押貸款每月供款加上稅項和保險費用，為每月7,623元，與2019年7月相比，高出55.8%。

而在樓盤庫存方面，自6月以來就增加了3.4%。

7月份降價求售的房屋，佔上市樓盤的17.5%，而6月份這個比例是12.5%，反映多了降價樓盤上市。

在舊金山都會區，典型住宅月租為3,277元，自6月以來上漲半個百分點。

另一方面，在聖荷西都會區，典型樓價接近156萬元，自6月以來下跌4.5%，但比2019年7月以來上漲近三成。

典型房屋的抵押貸款開支為每月8,371元，與2019年7月相比增加近六成。

在樓盤庫存方面，聖荷西都會區自6月以來就增加了2.4%，7月份上市樓盤有19.5%是降價樓，比6月份多出6個百分點。

聖荷西都會區典型房屋租金為每月3,369元，自6月以來上漲1%。

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