報告指全美樓價十年來首次下跌 包括舊金山聖荷西（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

根據房地產網站Zillow7月份市場報告,在經歷了兩年驚人的樓價增長之後,全國樓價出現十年來的首次下跌,當中包括舊金山(三藩市)和聖荷西都會區的樓價。

從今年6月到7月,全國房屋價值下跌0.1%,這是自2012年以來房屋價值指數的首次下跌,上個月在全國50個最大的都市區中,有30個的房屋價值下跌,但仍比一年前上漲16%,買家之間的競爭減少,因為大家都買不起,價位最低的樓盤因此最搶手。

位於舊金山都會區的典型房屋價值為143.6萬元,自6月以來就下跌2.8%,但比2019年7月以來仍上漲近三成。

典型房屋的抵押貸款每月供款加上稅項和保險費用,為每月7,623元,與2019年7月相比,高出55.8%。

而在樓盤庫存方面,自6月以來就增加了3.4%。

7月份降價求售的房屋,佔上市樓盤的17.5%,而6月份這個比例是12.5%,反映多了降價樓盤上市。

在舊金山都會區,典型住宅月租為3,277元,自6月以來上漲半個百分點。

另一方面,在聖荷西都會區,典型樓價接近156萬元,自6月以來下跌4.5%,但比2019年7月以來上漲近三成。

典型房屋的抵押貸款開支為每月8,371元,與2019年7月相比增加近六成。

在樓盤庫存方面,聖荷西都會區自6月以來就增加了2.4%,7月份上市樓盤有19.5%是降價樓,比6月份多出6個百分點。

聖荷西都會區典型房屋租金為每月3,369元,自6月以來上漲1%。

