【KTSF】

灣區新型肺炎疫情緩和,包括舊金山(三藩市)在內的幾個縣,社區傳播水平降至綠色低水平。

聯邦疾控中心(CDC)最新的社區傳播地圖顯示,舊金山、中半島San Mateo縣、東灣Alameda縣、北灣Marin和Sonoma縣目前都是綠色,即是社區傳播率低,新症和住院人數都下降。

San Mateo縣政府表示,雖然疫情緩和,但並未結束,呼籲市民保持警惕。

