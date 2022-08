【KTSF 張擎鳳報導】

一名21歲的舊金山(三藩市)男子,涉嫌在東灣的捷運(BART)列車上觸摸一名女子,在女子叫他停止後,他多次打女子的臉,這名男子現時面臨性侵犯控罪。

捷運警方於星期三上午11點30分左右,接報到El Cerrito Del Norte地鐵站,案中的女子告訴警員,有個男人在列車上把手伸進了她的襯衫裡。

女子退開並叫該名男子停止時,男子打她的臉並捉住她。

涉案男子Ludwin Mazan在星期三因涉嫌性侵犯、意圖猥褻等重罪行為而被捕。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。