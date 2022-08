【KTSF 周正鈞報導】

iPhone手機用戶要注意,蘋果公司發出重要保安漏洞軟件更新。

這次蘋果軟體更新,是要填補兩個保安漏洞,一個漏洞是應用程式,可透過編碼就獲得iOS操作系統核心編碼的權限。

另一個是Webkit的漏洞,讓人可透過Webkit執行任何程式,Webkit是Safari瀏覽器背後的程式碼。

聯邦網絡安全部門警告,黑客可通過這些保安漏洞,操控其他人的手機或電子產品。

蘋果建議iPhone用戶即時更新作業系統iOS至15.6.1版本,蘋果公司指,除了iPhone外,多款iPad平板電腦,和使用Monterey OS操作系統的蘋果電腦等產品都受影響,需要更新。

