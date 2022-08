【KTSF】

新數據顯示,自從疫情爆發以來,全國濫藥案例出現暴增。

根據聯邦疾控中心(CDC)的數據,從去年3月到今年3月,有超過10萬9千人死於濫藥問題,案例數出現44%的增長。

數據也顯示,這些濫藥死亡案例中,主要跟芬太尼等類鴉片藥物有關,但是白宮全國藥物控制政策辦公室則表示,濫藥死亡的情況已有所趨緩,這要歸功於一種注射藥劑鹽酸烯丙羥嗎啡酮,這款藥物可以矯正鴉片濫藥。

不過美國仍在面對濫藥大流行,有關部門稱,政府正在努力打擊藥物的供應,以及擴大傷害再教育和治療服務。

