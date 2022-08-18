舊金山Ulloa小學有家長集會 抗議校區撤換鄺校長（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

適逢新學期開學日，舊金山（三藩市）Ulloa小學有家長集會，抗議校區於撤職原任校長鄺梁婉瑜一事上，忽視亞裔社區的聲音，溝通過程亦缺乏尊重。

週三是開學日，於舊金山Ulloa小學外，與過去開學日不同的是，除了接送小孩上學的車龍，校外亦有家長持標語抗議該校原任校長鄺梁婉瑜被撤職一事。

家長指，校區及前校監Vincent Matthews於處理這件事上，忽視了亞裔家長與學生的聲音，包括無視一項有2.8萬個簽名的聯署。

學生家長兼學校理事會主席朱偉（Selena Chu）指，過去一個月嘗試與校區溝通，但都沒有獲得回應，因此在週三罷課抗議。

朱偉說：「我們會今天罷課，會繼續電郵校區，與校區討論，如果再沒有結果的話，我們可能會繼續罷課。」

她指，鄺校長服務Ulloa小學20年，學校有很多來自低收入移民家庭的學生，而鄺校長理解社區的需求。

朱偉說：「你窮的話都一樣有希望，你一樣成績可以很優秀，這是為什麼？這是因為鄺校長支持我們，所以我們需要她繼續帶領我們。」

有支持鄺校長的家長指，鄺校長被撤職一事是不合理。

市民梁先生說：「她（鄺校長）用那個N字眼，來教導學生不要用這個名詞，這是教育的方法，這不是歧視其他人，懲罰她是很不應該的。」

自鄺校長被撤職後，Ulloa的亞裔家長嘗試與新任校監Matt Wayne，及其他校區職員面談，家長指唯一收到的回應就是，校區促請家長接受現實。

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