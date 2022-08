舊金山Ulloa小學有家長集會 抗議校區撤換鄺校長（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

適逢新學期開學日,舊金山(三藩市)Ulloa小學有家長集會,抗議校區於撤職原任校長鄺梁婉瑜一事上,忽視亞裔社區的聲音,溝通過程亦缺乏尊重。

週三是開學日,於舊金山Ulloa小學外,與過去開學日不同的是,除了接送小孩上學的車龍,校外亦有家長持標語抗議該校原任校長鄺梁婉瑜被撤職一事。

家長指,校區及前校監Vincent Matthews於處理這件事上,忽視了亞裔家長與學生的聲音,包括無視一項有2.8萬個簽名的聯署。

學生家長兼學校理事會主席朱偉(Selena Chu)指,過去一個月嘗試與校區溝通,但都沒有獲得回應,因此在週三罷課抗議。

朱偉說:「我們會今天罷課,會繼續電郵校區,與校區討論,如果再沒有結果的話,我們可能會繼續罷課。」

她指,鄺校長服務Ulloa小學20年,學校有很多來自低收入移民家庭的學生,而鄺校長理解社區的需求。

朱偉說:「你窮的話都一樣有希望,你一樣成績可以很優秀,這是為什麼?這是因為鄺校長支持我們,所以我們需要她繼續帶領我們。」

有支持鄺校長的家長指,鄺校長被撤職一事是不合理。

市民梁先生說:「她(鄺校長)用那個N字眼,來教導學生不要用這個名詞,這是教育的方法,這不是歧視其他人,懲罰她是很不應該的。」

自鄺校長被撤職後,Ulloa的亞裔家長嘗試與新任校監Matt Wayne,及其他校區職員面談,家長指唯一收到的回應就是,校區促請家長接受現實。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。