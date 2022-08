新學年開學日 舊金山校區總監歡迎學生回到校園（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區不少校區週三都是新學年的開學日,包括舊金山(三藩市)、聖荷西及Fremont聯合校區,舊金山校區總監Matt Wayne歡迎學生回到校園。

於舊金山這間高中,學生於新學年回到課室繼續學習,老師向同學派發學習材料。

校區總監Matt Wayne及教育委員徐安亦有參與學生的討論。

課餘時間,學校的走廊上都擠滿人,同學與朋友有講有笑。

但一名今年畢業的學生指她非常傷心,原因是什麼呢?

高中生Yahayra說:「我感到傷心因為今天是我最後一個開學日,我今年就畢業,之後不會再回到校園,然後就要進入社會了。」

另一方面,校區總監Matt Wayne就表示,歡迎同學回到校園。

Wayne說:「我對於新學年開學日很興奮,我在校區已經工作了約一個月,就是準備這一天,歡迎小孩回到校園的這天終於來臨,看到這些小孩令人振奮。」

被問到Ulloa小學校長被撤職,及Lowell高中入學制度風波,他指作為校監,會加強與家長的溝通。

Wayne說:「我的焦點是向前行,加強家庭和校區的連結,我想確保家庭不會感到受傷害,我們正與他們溝通、對話,去了解如何應對這些問題,我的目標是作為社區團結一致,專注於學生的需求。」

