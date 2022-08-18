舊金山深夜發生兩宗持槍搶劫案 受害人都是亞裔

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）深夜時分接連發生，兩宗持槍搶劫案，兩名受害人都是亞裔，匪徒是非洲裔，兩宗劫案匪徒都駕駛一輛深色SUV。

第一宗搶劫案現場位於Franklin夾Golden Gate街，距離市府大樓不遠，30歲亞裔女事主在凌晨時分報警表示，週二晚11時左右，一個非洲裔女人向她揮舞手槍，要求她交出財物，匪徒搶走一部手提電腦後，乘坐一輛深色SUV逃走。

大約半小時後，距離案發現場大約一英里外，Geary夾Divisadero街，發生另一宗搶劫案，亞裔男事主告訴警方，一個非洲裔男人下車後，用手槍指著事主，要求他交出財物，匪徒搶走兩部手機、耳筒以及一個袋，然後坐一輛深色SUV逃走。

警方表示，正在調查兩宗案件有沒有關係，市民如果有案件資料，請通知警方，匿名報案熱線是(415) 575-4444，或發短訊至TIP411，抬頭寫SFPD。

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