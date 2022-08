舊金山深夜發生兩宗持槍搶劫案 受害人都是亞裔

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)深夜時分接連發生,兩宗持槍搶劫案,兩名受害人都是亞裔,匪徒是非洲裔,兩宗劫案匪徒都駕駛一輛深色SUV。

第一宗搶劫案現場位於Franklin夾Golden Gate街,距離市府大樓不遠,30歲亞裔女事主在凌晨時分報警表示,週二晚11時左右,一個非洲裔女人向她揮舞手槍,要求她交出財物,匪徒搶走一部手提電腦後,乘坐一輛深色SUV逃走。

大約半小時後,距離案發現場大約一英里外,Geary夾Divisadero街,發生另一宗搶劫案,亞裔男事主告訴警方,一個非洲裔男人下車後,用手槍指著事主,要求他交出財物,匪徒搶走兩部手機、耳筒以及一個袋,然後坐一輛深色SUV逃走。

警方表示,正在調查兩宗案件有沒有關係,市民如果有案件資料,請通知警方,匿名報案熱線是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

