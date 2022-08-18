舊金山新款垃圾桶平均製作費過萬 市民試用後意見如何（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）工務局於今年夏天推出公共垃圾桶試點計劃，隨機在市內放置52個新款垃圾桶，週三在街上就見到垃圾桶遭人惡意破壞，對於這些新型垃圾桶，市民又何看法？

今次垃圾桶試點計劃有六款，三款定制設計分別是Salt Pepper、Slim Silhouette、Soft Square，而現成模型就是BearSaver、Ren Bin和Open Wire Mesh，每個定制設計的垃圾桶，製作成本超過一萬元，而三款的現成模型就比較便宜，成本大約600元至2,850元。

在為期60天的試點期間，隨著前30日的第一輪的計劃結束，舊金山（三藩市）Ingleside區Ocean夾Plymouth大道交匯處的一個Soft Square垃圾桶受到破壞。

記者週三去到現場，見到鐵門打開，門鏈受到破壞，Soft Square是三個定制設計，生產成本最貴的一個，製作成本為20,900元。

工務局表示，今次試點計劃的垃圾桶，平均製作費是每個1.6萬至1.7萬元，但工務局相信一旦大量生產，每個垃圾桶的成本會在2千到3千元之間。

至今為止，工務局已經花費了近四年時間和超過55萬元的資金來推行試點計劃。

市民可以透過垃圾桶上的二維碼對設計提供意見，工務局在9月17後計劃結束後，將會審查意見，然後在秋季選出最後的設計模型。

本台記者問過一些市民，對新垃圾桶有何意見。

市民說：「對我說實話，我認為這是浪費錢，還有很多其他的方法，你可以花這筆錢，1萬元或類似的東西，老實說，我認為這城市可以做得更好。」

這位市民指，新的垃圾桶沒有風格和特色，沒有圖畫，他指舊金山是一個充滿藝術的城市，但垃圾桶反映不到出來。

市民說：「我認為絕對是一個改進，但我仍然可以把手伸進去拿東西，但與以前的比較，這是一個很大的進步，老實說，我認為製造商或者任何人，都騙走了這座城市的錢。」

另一名市民說：「剛剛才發現，這有個新的垃圾桶，（那你對垃圾桶有什麼看法？1萬元一個），好像也挻昂貴，我想我喜歡舊那款多一些，因為新的好像不太方便，洞口很小。」

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