San Mateo縣獨立屋中位售價和成交量均下降（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

San Mateo縣獨立家庭屋的中位售價,在6月與7月之間下降12%,降至180萬,成交量也同時下降。

根據San Mateo縣地產人協會的數據,上個月的獨立家庭屋跟去年同時期比較下降10%,當時的獨立屋中位售價是200萬,而和今年4月相比則下降兩成,4月的中位獨立屋中位價是225萬。

聯邦房貸機構Freddie Mac本週的30年定期房貸利率是5厘2,而6月的5厘8相比有稍微下調,但還是遠高於去年3厘以下的水平。

從當時到現在,房貸利率的上升,要是以中位售價計算,屋主每個月的房貸必須多交兩千元,而且因為目前股市的波動,已經影響了人們是否能夠從賣股票取得的錢,來幫助付買屋的頭款。

San Mateo 縣地產人協會,在7月記錄到330宗房地產交易,比6月下跌12%,而上市房屋的售出天數,也從今年較早的14天,增加到上個月的20天。

地產界人士表示,市場處於調整期,一些買家在猶豫,認為房價在房貸利率高的情況下,可能還會跌,但是也有等待已久的買家,願意在高利率的時候進場,7月的買家付出高於要價4%,這個跟今年較早的12%到14%來得低。

7月灣區房價最高的地方,還是Atherton和Hillsborough,最可負擔的地方是East Palo Alto和Daly City,但是這兩個地方,獨立家庭屋的售價也還是高於110萬。

