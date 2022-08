聖荷西多宗持械爆竊案 警方再拘一人

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西警方再拘捕多一人,他涉嫌與多宗持械爆竊案有關,至今有5人落網,在其中一宗案件中,有一對老年華裔夫婦被匪徒捆綁住、毆打,並鎖在浴室裡。

第一宗案件發生在5月31日,5到6名匪徒潛入聖荷西市North Capitol大街一幢住宅,持槍指嚇一對老年華裔夫婦,並用皮帶捆綁兩人,更毆打他們。

匪徒在屋內偷走多件財物,然後駕駛受害人的汽車,到附近約1.3英里的另一間住宅犯案。

5名匪徒持槍指嚇屋內男事主和15個月大的嬰兒,威脅男事主到銀行提款,否則會槍殺嬰兒。

提款後,匪徒與事主返回家中,之後男事主的妻子開車回到家,打開車庫時,車內攝錄機拍下匪徒逃走過程。

第三宗發生在6月7日,兩名匪徒進入Bolero Drive一幢住宅,持槍指嚇一對年老夫婦,同樣毆打他們。

匪徒屋內大肆搜掠期間,其中一名事主悄悄報警,警方成功緝拿兩名匪徒,經過調查後至今,共拘捕5名涉案疑犯。

當中第5名被捕疑犯是24歲的Israel Mejia,他將被起訴入屋盜竊、入屋搶劫和非法禁固罪,他目前以逾25萬元保釋候審。

之前被捕的4名疑犯中,有一名17歲未成年人士,他們目前因盜竊重罪而被關押,警方在疑犯的寓所搜出各種贓物。

此外,警方也透露,其中一名成年疑犯在6月5號因為其他案件,而被警方落案拘留,6月6號獲得釋放,第二日就涉嫌犯下其中一宗爆竊案。

