聖荷西多宗持械爆竊案 警方再拘一人

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西警方再拘捕多一人，他涉嫌與多宗持械爆竊案有關，至今有5人落網，在其中一宗案件中，有一對老年華裔夫婦被匪徒捆綁住、毆打，並鎖在浴室裡。

第一宗案件發生在5月31日，5到6名匪徒潛入聖荷西市North Capitol大街一幢住宅，持槍指嚇一對老年華裔夫婦，並用皮帶捆綁兩人，更毆打他們。

匪徒在屋內偷走多件財物，然後駕駛受害人的汽車，到附近約1.3英里的另一間住宅犯案。

5名匪徒持槍指嚇屋內男事主和15個月大的嬰兒，威脅男事主到銀行提款，否則會槍殺嬰兒。

提款後，匪徒與事主返回家中，之後男事主的妻子開車回到家，打開車庫時，車內攝錄機拍下匪徒逃走過程。

第三宗發生在6月7日，兩名匪徒進入Bolero Drive一幢住宅，持槍指嚇一對年老夫婦，同樣毆打他們。

匪徒屋內大肆搜掠期間，其中一名事主悄悄報警，警方成功緝拿兩名匪徒，經過調查後至今，共拘捕5名涉案疑犯。

當中第5名被捕疑犯是24歲的Israel Mejia，他將被起訴入屋盜竊、入屋搶劫和非法禁固罪，他目前以逾25萬元保釋候審。

之前被捕的4名疑犯中，有一名17歲未成年人士，他們目前因盜竊重罪而被關押，警方在疑犯的寓所搜出各種贓物。

此外，警方也透露，其中一名成年疑犯在6月5號因為其他案件，而被警方落案拘留，6月6號獲得釋放，第二日就涉嫌犯下其中一宗爆竊案。

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