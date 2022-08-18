彭斯稱願就1月6日國會大樓衝擊事件作證

August 18, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Matt Johnson / Right Cheer / CC BY 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

針對1月6日國會大樓衝擊事件，前副總統彭斯透露，如果有需要的話，他願意出席作證。

彭斯週三透露，如果國會眾議院特別調查委員就1月6日國會大樓衝擊事件邀請他作證的話，他會考慮，彭斯之前曾經拒絕表態是否願意作證。

彭斯說：「那會是史無前例，傳召一名副總統到國會作證，但我不想做預判，若有正式邀請，我們將會給予考慮

自2020年1月6日特朗普的支持者衝擊國會大樓，企圖阻止國會正式確認拜登勝選之後，彭斯就與特朗普保持距離。

彭斯形容，那一天是悲哀的日子，是美國自建國200多年來，遇到的最惡劣襲擊。

他說見到國會山莊被洗劫，令他感到憤怒，但幸好得到國會警察和聯邦執法人員的英勇行為，令暴力得以平息，最終自由得到勝利，政權也順利移交。

特朗普曾經譴責彭斯拒絕反對或押後國會對大選結果的認證，而事實上彭斯也沒有權這樣做。

此外，對於特朗普在佛州的莊園上星期被聯邦調查局人員搜查的事，彭斯指出，整件事的決定，應該由司法部長承擔責任，不應該去攻擊FBI的執法人員。

他說，共和黨是一個有法紀的黨派，共和黨是支持服務各級層面的執法人員，認為輿論對FBI的攻擊必須停止，他又說呼籲停止向FBI撥款，就等於停止向警察撥經費一樣。

彭斯又指出，搜查特朗普的莊園是前所未有的行動，因此需要有透明的交代。

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