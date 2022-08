彭斯稱願就1月6日國會大樓衝擊事件作證

【KTSF 張麗月報導】

針對1月6日國會大樓衝擊事件,前副總統彭斯透露,如果有需要的話,他願意出席作證。

彭斯週三透露,如果國會眾議院特別調查委員就1月6日國會大樓衝擊事件邀請他作證的話,他會考慮,彭斯之前曾經拒絕表態是否願意作證。

彭斯說:「那會是史無前例,傳召一名副總統到國會作證,但我不想做預判,若有正式邀請,我們將會給予考慮

自2020年1月6日特朗普的支持者衝擊國會大樓,企圖阻止國會正式確認拜登勝選之後,彭斯就與特朗普保持距離。

彭斯形容,那一天是悲哀的日子,是美國自建國200多年來,遇到的最惡劣襲擊。

他說見到國會山莊被洗劫,令他感到憤怒,但幸好得到國會警察和聯邦執法人員的英勇行為,令暴力得以平息,最終自由得到勝利,政權也順利移交。

特朗普曾經譴責彭斯拒絕反對或押後國會對大選結果的認證,而事實上彭斯也沒有權這樣做。

此外,對於特朗普在佛州的莊園上星期被聯邦調查局人員搜查的事,彭斯指出,整件事的決定,應該由司法部長承擔責任,不應該去攻擊FBI的執法人員。

他說,共和黨是一個有法紀的黨派,共和黨是支持服務各級層面的執法人員,認為輿論對FBI的攻擊必須停止,他又說呼籲停止向FBI撥款,就等於停止向警察撥經費一樣。

彭斯又指出,搜查特朗普的莊園是前所未有的行動,因此需要有透明的交代。

