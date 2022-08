FDA批准市民毋須醫生處方可在商店買助聽器

【KTSF 梁展穎報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)批准市民毋須醫生處方,也可以在商店購買助聽器。

最快10月中開始,18歲或以上患有輕微或中度聽覺問題的人士,毋需醫生處方或先做身體檢查,就可以在商店或網上購買助聽器。

美國聽覺學會主席Sarah Sydlowski說:「我們只有一對耳朵,所以最重要的是好好珍惜它們。」

FDA說,全國有接近3千萬成年人可能需要用助聽器,當局這個決定,將使市民更容易負擔購買助聽器。

Sarah Sydlowski說:「當沒有正確地處理聽覺問題,可以導致很多後遺症,例如社交孤立、憂慮或抑鬱。」

美國聽覺學會主席Sarah Sydlowski說,這是一個非常好的開始,但是對於有嚴重聽覺問題的人士,不可單靠助聽器,而是應該去求醫。

Sydlowski說:「假如有人質疑助聽器的感覺,聽起來的音質,就算只是一隻耳朵有問題,或突然間出現的問題,或耳朵有分泌物流出,市民不應該使用商店的助聽器,而是直接到耳科醫生求診。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。