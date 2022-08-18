FDA批准市民毋須醫生處方可在商店買助聽器

【KTSF 梁展穎報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）批准市民毋須醫生處方，也可以在商店購買助聽器。

最快10月中開始，18歲或以上患有輕微或中度聽覺問題的人士，毋需醫生處方或先做身體檢查，就可以在商店或網上購買助聽器。

美國聽覺學會主席Sarah Sydlowski說：「我們只有一對耳朵，所以最重要的是好好珍惜它們。」

FDA說，全國有接近3千萬成年人可能需要用助聽器，當局這個決定，將使市民更容易負擔購買助聽器。

Sarah Sydlowski說：「當沒有正確地處理聽覺問題，可以導致很多後遺症，例如社交孤立、憂慮或抑鬱。」

美國聽覺學會主席Sarah Sydlowski說，這是一個非常好的開始，但是對於有嚴重聽覺問題的人士，不可單靠助聽器，而是應該去求醫。

Sydlowski說：「假如有人質疑助聽器的感覺，聽起來的音質，就算只是一隻耳朵有問題，或突然間出現的問題，或耳朵有分泌物流出，市民不應該使用商店的助聽器，而是直接到耳科醫生求診。」

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