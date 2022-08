東南亞港人疑被禁錮 當局接20求助

【有線新聞】

香港保安局指1月至今接獲20名港人家屬求助,指家人在泰國、柬埔寨等東南亞國家懷疑被禁錮從事非法工作,其中12人已經安全、另外8人仍在緬甸,已成立專案小組繼續跟進及營救。

保安局副局長卓孝業在記者會上透露,當局1月開始已經收到零星有關港人,懷疑被誘騙到東南亞國家工作而被禁錮,到6月類似的個案愈來愈多,至今累計收到至少20人求助。當中10人已經安全返港,兩人仍留在當地,但已經脫險,其餘8人人身自由仍受限制,目前只知身在緬甸,未能掌握確實地點,當局已成立專案小組跟進。

香港保安局副局長卓孝業說:「我們會用盡一切可行的渠道去協助他們,剛才提及我們的入境處同事,會跟中國大使館,以及駐當地的事領館聯繫及尋求協助。另外,警方亦會透過國際刑警渠道,向相關的執法單位尋求合作。」

被問到求助人有沒有被勒索或是如何脫險,以及香港有沒有犯罪集團涉案,警方都指暫時不便透露太多。

香港警務處聯絡事務科高級警司陳樂生說:「相關人等在當地通常是被那邊集團操控要上網進行騙案,所以他們是有接觸自己手提電話的機會,亦都是因為這個方法跟香港的朋友或家人求助報案,至於他們正確的位置,因為牽涉行動(細節),所以不可向外透露。」

卓孝業說:「現階段我們關心的是如何先令他們安全回來,回來之後再慢慢調查,有一位(求助人)因網上情緣而到海外,若是網上情緣請弄清楚,為何你的網上情人需要你去這些地方,要想清楚不會隨便去。我想在此呼籲市民千萬不要輕易相信網上招聘廣告或留言,並對聲稱能夠賺快錢,又不用學歷或工作經驗,但報酬異常優厚的職位,要提高警覺。」

卓孝業指會在機場加強宣傳,提醒去東南亞國家的人不要誤墮騙徒圈套,如無必要不要到緬甸北部及南部等地區。

