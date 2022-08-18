東南亞港人疑被禁錮 當局接20求助

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香港保安局指1月至今接獲20名港人家屬求助，指家人在泰國、柬埔寨等東南亞國家懷疑被禁錮從事非法工作，其中12人已經安全、另外8人仍在緬甸，已成立專案小組繼續跟進及營救。

保安局副局長卓孝業在記者會上透露，當局1月開始已經收到零星有關港人，懷疑被誘騙到東南亞國家工作而被禁錮，到6月類似的個案愈來愈多，至今累計收到至少20人求助。當中10人已經安全返港，兩人仍留在當地，但已經脫險，其餘8人人身自由仍受限制，目前只知身在緬甸，未能掌握確實地點，當局已成立專案小組跟進。

香港保安局副局長卓孝業說：「我們會用盡一切可行的渠道去協助他們，剛才提及我們的入境處同事，會跟中國大使館，以及駐當地的事領館聯繫及尋求協助。另外，警方亦會透過國際刑警渠道，向相關的執法單位尋求合作。」

被問到求助人有沒有被勒索或是如何脫險，以及香港有沒有犯罪集團涉案，警方都指暫時不便透露太多。

香港警務處聯絡事務科高級警司陳樂生說：「相關人等在當地通常是被那邊集團操控要上網進行騙案，所以他們是有接觸自己手提電話的機會，亦都是因為這個方法跟香港的朋友或家人求助報案，至於他們正確的位置，因為牽涉行動（細節），所以不可向外透露。」

卓孝業說：「現階段我們關心的是如何先令他們安全回來，回來之後再慢慢調查，有一位（求助人）因網上情緣而到海外，若是網上情緣請弄清楚，為何你的網上情人需要你去這些地方，要想清楚不會隨便去。我想在此呼籲市民千萬不要輕易相信網上招聘廣告或留言，並對聲稱能夠賺快錢，又不用學歷或工作經驗，但報酬異常優厚的職位，要提高警覺。」

卓孝業指會在機場加強宣傳，提醒去東南亞國家的人不要誤墮騙徒圈套，如無必要不要到緬甸北部及南部等地區。

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