萊姆病在美國多地變得普遍 疫苗將進入第三階段臨床試驗

August 18, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Hannah Garrison / CC BY-SA 2.5)

【KTSF 張擎鳳報導】

每年估計有47萬6千名美國人確診萊姆病，並接受治療，聯邦疾控中心（CDC）表示，這個疾病在全美更多地方變得普遍，正在研發的唯一一個萊姆病疫苗，即將進入第三階段的臨床試驗。

藥廠Pfizer表示，將與一家法國疫苗公司合作，開始一項大型臨床試驗，測試目前唯一一個正在研發的萊姆病疫苗是否安全有效。

內科醫生Dan Sullivan說：「萊姆病是可以預防的。」

衛生專家說，使用含至少20%DEET的驅蟲劑，穿上長袖衫和長褲，可以阻止蜱蟲附著人體，並傳播導致疾病的細菌，但是目前沒有疫苗可以預防萊姆病。

研究將招募大約6千名5歲或以上人士參加臨床試驗，參加者將接種三劑疫苗或安慰劑，然後打加強劑，疫苗針對導致疾病的細菌。

Pfizer表示，之前的試驗結果顯示，接種疫苗後，體內產生安全和強大的免疫反應。

萊姆病是通過蜱蟲叮咬傳播。

Sullivan醫生說：「最初，只是咬傷處的小紅點，但隨後紅腫擴大。」

及早使用抗生素可以緩解病情，但如果不及早治療，病毒感染可擴散至關節、心臟和神經系統。

Sullivan醫生說：「如果被蜱蟲叮咬，而我們不確定這種蜱蟲在我們身上的時間長短，可能超過一到兩天，便應該就醫。」

如果證實疫苗安全有效，Pfizer表示，，可能會在2025年在美國和歐洲提交使用申請。

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