萊姆病在美國多地變得普遍 疫苗將進入第三階段臨床試驗

【KTSF 張擎鳳報導】

每年估計有47萬6千名美國人確診萊姆病,並接受治療,聯邦疾控中心(CDC)表示,這個疾病在全美更多地方變得普遍,正在研發的唯一一個萊姆病疫苗,即將進入第三階段的臨床試驗。

藥廠Pfizer表示,將與一家法國疫苗公司合作,開始一項大型臨床試驗,測試目前唯一一個正在研發的萊姆病疫苗是否安全有效。

內科醫生Dan Sullivan說:「萊姆病是可以預防的。」

衛生專家說,使用含至少20%DEET的驅蟲劑,穿上長袖衫和長褲,可以阻止蜱蟲附著人體,並傳播導致疾病的細菌,但是目前沒有疫苗可以預防萊姆病。

研究將招募大約6千名5歲或以上人士參加臨床試驗,參加者將接種三劑疫苗或安慰劑,然後打加強劑,疫苗針對導致疾病的細菌。

Pfizer表示,之前的試驗結果顯示,接種疫苗後,體內產生安全和強大的免疫反應。

萊姆病是通過蜱蟲叮咬傳播。

Sullivan醫生說:「最初,只是咬傷處的小紅點,但隨後紅腫擴大。」

及早使用抗生素可以緩解病情,但如果不及早治療,病毒感染可擴散至關節、心臟和神經系統。

Sullivan醫生說:「如果被蜱蟲叮咬,而我們不確定這種蜱蟲在我們身上的時間長短,可能超過一到兩天,便應該就醫。」

如果證實疫苗安全有效,Pfizer表示,,可能會在2025年在美國和歐洲提交使用申請。

