聯儲局官員認為有必要繼續加息 但步伐可能放慢

為了壓制通脹,聯儲局最近兩次議息會議都大手加息四分三厘。

最新會議紀錄顯示,官員認為幾乎沒有跡象表明通脹壓力正在緩解,有需要繼續加息去到足夠限制性的水平,並且維持一段時間直至通脹回落。

雖然市場憂慮經濟在未來出現衰退,但官員認為目前利率處於中性水平,不會刺激或拖慢經濟,預計下半年GDP會重拾增長。

不過,有官員指出經濟環境的不斷變化、貨幣政策對經濟的影響存在較長並影響滯後,貨幣政策有過度收緊的風險,可能超出恢復物價穩定所需的水平,認為在未來某個時候,可能需要放慢加息步伐。

正如主席鮑威爾在上月會後的記者會上提到,不會對下次加息幅度提供清晰指引,會議紀錄亦沒有提供加息指引,只是重申取決於經濟數據表現。

至於周三公布的7月美國零售數據按月無升跌,差過市場預期增加0.1%,扣除汽車及汽油的銷售,按月則升0.7%,較預期好,亦與6月的升幅一致。

