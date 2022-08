【KTSF】

在密歇根州和俄亥俄州,在7月26日至8月6日之間,一共有29人感染了大腸桿菌,聯邦疾控中心(CDC)正在尋找病菌的來源。

其中9人已經住院,CDC正在尋找致病來源。

細菌檢測遺傳標記顯示,所有患者可能因食用相同的食物而生病,症狀是腹痛、水瀉、嚴重腹瀉、血便、發燒以及嘔吐等.

CDC建議任何有大腸桿菌症狀的人,通知他們的醫療保健機構,並寫下他們前一週吃了什麼。

