舊金山列治文區CYC社區青年中心遭爆竊（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

位於舊金山(三藩市)列治文區的CYC社區青年中心,在週二凌晨發生爆竊案,有人偷走了價值5千元的禮品卡,以及一些電子產品。

CYC社區青年中心在舊金山設有7個辦事處,致力於支持來自弱勢家庭的青少年,該組織的行政總監温靜婷(Sarah Wan)表示,大約100張面額50美元的禮品卡、幾台電腦以及顯示屏幕,都在週二凌晨4點至5點左右被人爆竊偷走,而這些禮品卡本來是要派給週三開學,並在暑假當義工的青年,讓他們購買學習用品。

温靜婷說:「我想也很諷刺,我們中心自己都做很多防止盜竊安全講座,商戶外展工作,當然作為非牟利機構,都成為一個受害者,當然都會覺得好震驚,亦不開心

温靜婷指,損失已經報了保險,社區必須互助才可真正減少罪惡,她又表示,上年在開學前後時間,田德隆區的辦事處也經歷過一次嚴重的爆竊。

温靜婷說:「我想我們要重新檢討,要換過所有鎖,加多一些鐵鏈,做好防盜工作,多些手續去存放一些價值高的電腦或者其他用具等

代表列治文區的市參事陳詩敏也指,這次盜竊令人感到痛心。

警方表示,本案目前仍在調查中,未有人被捕,有線索的民眾,可撥打(415) 575-4444同警方聯絡。

