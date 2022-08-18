舊金山列治文區CYC社區青年中心遭爆竊（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

位於舊金山（三藩市）列治文區的CYC社區青年中心，在週二凌晨發生爆竊案，有人偷走了價值5千元的禮品卡，以及一些電子產品。

CYC社區青年中心在舊金山設有7個辦事處，致力於支持來自弱勢家庭的青少年，該組織的行政總監温靜婷（Sarah Wan）表示，大約100張面額50美元的禮品卡、幾台電腦以及顯示屏幕，都在週二凌晨4點至5點左右被人爆竊偷走，而這些禮品卡本來是要派給週三開學，並在暑假當義工的青年，讓他們購買學習用品。

温靜婷說：「我想也很諷刺，我們中心自己都做很多防止盜竊安全講座，商戶外展工作，當然作為非牟利機構，都成為一個受害者，當然都會覺得好震驚，亦不開心

温靜婷指，損失已經報了保險，社區必須互助才可真正減少罪惡，她又表示，上年在開學前後時間，田德隆區的辦事處也經歷過一次嚴重的爆竊。

温靜婷說：「我想我們要重新檢討，要換過所有鎖，加多一些鐵鏈，做好防盜工作，多些手續去存放一些價值高的電腦或者其他用具等

代表列治文區的市參事陳詩敏也指，這次盜竊令人感到痛心。

警方表示，本案目前仍在調查中，未有人被捕，有線索的民眾，可撥打(415) 575-4444同警方聯絡。

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