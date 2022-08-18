加州猴痘疫情處緊急狀態 疑似和確診個案達2356宗

【KTSF 周正鈞報導】

加州現時處於猴痘緊急狀態，加州公共衛生局的數據指出，截至8月16日，全州猴痘疑似和確診個案達2356宗。

加州公共衛生局的數據指出，洛杉磯縣與舊金山（三藩市）個案佔過半數，分別是853宗及565宗，灣區另一個有三位數個案的是東灣Alameda縣126宗，南灣Santa Clara縣有94宗。

患者年齡層集中在25歲至54歲，其中最多是25歲至34歲，佔37%，34歲至44歲近35%，男性佔97.7%，18歲以下的患者有6名。

族裔方面，拉美裔和白人佔最多，加起來佔總和超過七成，有136名患者是亞裔，佔6%，同性戀確診者佔86%。

而由聯邦政府分配的猴痘疫苗，舊金山獲發約22,500劑，Alameda縣約5,600劑，Santa Clara縣有超過4,600劑。

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