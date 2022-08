加州猴痘疫情處緊急狀態 疑似和確診個案達2356宗

【KTSF 周正鈞報導】

加州現時處於猴痘緊急狀態,加州公共衛生局的數據指出,截至8月16日,全州猴痘疑似和確診個案達2356宗。

加州公共衛生局的數據指出,洛杉磯縣與舊金山(三藩市)個案佔過半數,分別是853宗及565宗,灣區另一個有三位數個案的是東灣Alameda縣126宗,南灣Santa Clara縣有94宗。

患者年齡層集中在25歲至54歲,其中最多是25歲至34歲,佔37%,34歲至44歲近35%,男性佔97.7%,18歲以下的患者有6名。

族裔方面,拉美裔和白人佔最多,加起來佔總和超過七成,有136名患者是亞裔,佔6%,同性戀確診者佔86%。

而由聯邦政府分配的猴痘疫苗,舊金山獲發約22,500劑,Alameda縣約5,600劑,Santa Clara縣有超過4,600劑。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。