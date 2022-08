報告指Z世代對職場期許與前輩大不相同（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

隨著職場環境的變化,社會新鮮人對工作的期許也在改變,根據一份新的報告,這個世代的年輕人對於職業別、雇主理念、居住環境等議題,持有明顯不同的看法。

根據求職平台Glassdoor的最新報告,1997年後出生的Z世代,在近幾年開始進入職場,但他們對工作的期許與要求,往往與職場上的前輩們大不相同,記者來到加大柏克萊分校的校園,採訪Z世代到底對未來工作有什麼看法。

學生Tiffany說:「我很想要看到東西從無到有,我也很想要參與很多不同層面,我認為參與startup初創公司,就可以學習到商業的很多方面。」

學生Quinn說:「我想要幫助人,我想要投入製藥,我認為積極參與社會,讓我感覺自己在做有意義的事。」

據Glassdoor的分析,大部分Z世代是在疫情期間第一次踏入職場,面對的是遠距辦公或混合辦公,這也間接造成這個世代對許多較傳統的工作及行業環境的興趣明顯降低,而他們更注重的是能為社區或公司文化做出貢獻的職位。

因此該世代看重的僱主,必須平衡社會意識與公司規模,例如被參與報告者評選為前三名的Microsoft、Google及Morgan Stanley。

學生Mohammed說:「我目前想申請Google的Bold實習計劃,這個計劃的一部分是,他們會招募有興趣進入科技領域的少數族裔,我的目標一直是想將科技領域介紹給我的社區。」

Z世代也對工作後的居住環境,有不一樣的看法。

Glassdoor報告指,該世代正在重新評估大城市生活,並考慮更經濟實惠的小城市或郊區,例如被評選為前三的亞利桑那州Scottsdale、維吉尼亞州的Arlington,及愛達荷州Boise,舊金山則落在第四名。

Tiffany說:「我想嘗試東岸的大城市,或像洛杉磯、舊金山一陣子,之後在搬到比較舒服的地方。」

Mohammed說:「我應該會待在大城市或回到灣區。」

