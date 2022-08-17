乾旱影響美國西南地區 人們為面臨斷水做準備（視頻）

【KTSF 王薇報導】

近來不僅灣區熱浪襲來，而且美國大部份地區都遇到歷史性高溫天氣，大乾旱影響着整個西南地區的河流和湖泊，人們為斷水做準備。

數百萬美國人正為痛苦的斷水做準備。

Nancy Caywood，Farmer，亞利桑那州說：「如果我們沒有水，我們怎麼過？」

大旱的河流和湖泊遍布西南地區，美國最大的水庫MEAD湖，處於歷史記錄的最低水位。

乾旱威脅着胡佛水壩的水力發電，致使發電能力接近最低點。

Powell湖上游的水位，離停止水力發電僅44英尺。

內華達州民主黨聯邦眾議員Dina Titus說：「莊稼正在枯死，沙漠正在乾燥，這在整個西南地區都有。」

美國墾務局有史以來第一次宣布從1月開始，科羅拉多河處於「二級水資源短缺」。

Caywood說：「它正在殺死我們，生殺權在大自然。」

乾旱缺水在幾個州引起了警覺，各州根據墾務局的要求，將減少25%的河水使用量。

Caywood說：「我開車四處走走，我看著空蕩蕩的運河，的確，我有幾次為它流淚，因為我在想，這是令人絕望的情況。」

本週，西部和南部有4千萬美國人面臨高溫警報。

科學家警告說，如果現在很熱，未來30年可能會變得更糟。

在一年中最熱的日子裡，超過1億美國人可能面臨超過125度的高溫。

氣候研究非營利組織「第一街基金會」研究發現，一條「極熱帶」將從德州延伸到五大湖。

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