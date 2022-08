乾旱影響美國西南地區 人們為面臨斷水做準備（視頻）

【KTSF 王薇報導】

近來不僅灣區熱浪襲來,而且美國大部份地區都遇到歷史性高溫天氣,大乾旱影響着整個西南地區的河流和湖泊,人們為斷水做準備。

數百萬美國人正為痛苦的斷水做準備。

Nancy Caywood,Farmer,亞利桑那州說:「如果我們沒有水,我們怎麼過?」

大旱的河流和湖泊遍布西南地區,美國最大的水庫MEAD湖,處於歷史記錄的最低水位。

乾旱威脅着胡佛水壩的水力發電,致使發電能力接近最低點。

Powell湖上游的水位,離停止水力發電僅44英尺。

內華達州民主黨聯邦眾議員Dina Titus說:「莊稼正在枯死,沙漠正在乾燥,這在整個西南地區都有。」

美國墾務局有史以來第一次宣布從1月開始,科羅拉多河處於「二級水資源短缺」。

Caywood說:「它正在殺死我們,生殺權在大自然。」

乾旱缺水在幾個州引起了警覺,各州根據墾務局的要求,將減少25%的河水使用量。

Caywood說:「我開車四處走走,我看著空蕩蕩的運河,的確,我有幾次為它流淚,因為我在想,這是令人絕望的情況。」

本週,西部和南部有4千萬美國人面臨高溫警報。

科學家警告說,如果現在很熱,未來30年可能會變得更糟。

在一年中最熱的日子裡,超過1億美國人可能面臨超過125度的高溫。

氣候研究非營利組織「第一街基金會」研究發現,一條「極熱帶」將從德州延伸到五大湖。

