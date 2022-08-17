謝安宜望與舊金山每個社區重建信任 首要處理公共安全（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）地檢官謝安宜（Brook Jenkins）召開記者會，表示希望繼續與舊金山每個社區建立信任，尤其是過去兩年公眾都失去對地檢署的信任。

謝安宜表示，舊金山居民都不再相信地檢署，是會為罪案的受害者發聲及爭取公義，而她自上任起，每天都努力工作，不單嘗試改善舊金山的治安，更嘗試回復市民對地檢署的信任，她於過去一個月多次親自落區聆聽居民及商戶的訴求。

謝安宜說：「我體會到很多人都感到他們被忽視，他們求公義和求助的聲音，都未被聽見，所以我的首要目標是親身聽取他們的經歷。」

她指，公共安全是她首要優先處理的事，尤其是得知一些華裔長者對於外出經常提心吊膽，所以她希望重建市民的安全感，防止罪案發生。

謝安宜說：「地檢署的職責不只是起訴罪犯，還是要發出一個訊息，那些襲擊弱勢社群，例如是長者的人，其行為不會被容忍，他們亦會面臨後果。」

她指已成立專責部門，安排最具經驗的職員，負責處理以長者為目標的仇視罪行，與其他罪案相比下，為他們提供更多支援。

她指雖然自己及「支援受害者部門」的負責人都不是亞裔，但百分百同情亞裔的遭遇。

謝安宜說：「外觀像我一樣的人，在這國家的歷史中，有成為仇視罪行的目標，所以我完全理解亞裔社區的經歷。」

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