謝安宜望與舊金山每個社區重建信任 首要處理公共安全（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)地檢官謝安宜(Brook Jenkins)召開記者會,表示希望繼續與舊金山每個社區建立信任,尤其是過去兩年公眾都失去對地檢署的信任。

謝安宜表示,舊金山居民都不再相信地檢署,是會為罪案的受害者發聲及爭取公義,而她自上任起,每天都努力工作,不單嘗試改善舊金山的治安,更嘗試回復市民對地檢署的信任,她於過去一個月多次親自落區聆聽居民及商戶的訴求。

謝安宜說:「我體會到很多人都感到他們被忽視,他們求公義和求助的聲音,都未被聽見,所以我的首要目標是親身聽取他們的經歷。」

她指,公共安全是她首要優先處理的事,尤其是得知一些華裔長者對於外出經常提心吊膽,所以她希望重建市民的安全感,防止罪案發生。

謝安宜說:「地檢署的職責不只是起訴罪犯,還是要發出一個訊息,那些襲擊弱勢社群,例如是長者的人,其行為不會被容忍,他們亦會面臨後果。」

她指已成立專責部門,安排最具經驗的職員,負責處理以長者為目標的仇視罪行,與其他罪案相比下,為他們提供更多支援。

她指雖然自己及「支援受害者部門」的負責人都不是亞裔,但百分百同情亞裔的遭遇。

謝安宜說:「外觀像我一樣的人,在這國家的歷史中,有成為仇視罪行的目標,所以我完全理解亞裔社區的經歷。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。