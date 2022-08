奧克拉荷馬州兩小孩獨留車內險熱死 母親被捕

【KTSF 張麗月報導】

在奧克拉荷馬州,在酷熱天氣下,又有家長將小童留在車裡面,幸得好心人經過留意到將小童救出,這名家長已經被捕,被控以兩項疏忽照顧兒童罪。

上星期日下午兩點半左右,奧克拉荷馬市的氣溫高達華氏98度,有家長將兩個兩歲大的小童留在車裡面,自己就走入Walmart購物。

大約40分鐘後,她走出店舖,發覺有警察包圍她的汽車,她知道發生何事之後,她說只不過離開汽車5分鐘,而且有校下玻璃窗,但警察說不應該留下小童在火爐這麽熱的車裡面,結果這個女人被控以疏忽照顧兒童罪。

警方表示,幸好有好心人路過,發現車裡面有兩個小童,於是他爬上汽車從天窗入去救人,兩個小童當時已陷入昏迷。

商店的保安人員事後將兩個小童放入有冷氣的車,來降低體溫,小童的情況尚算好。

兒童安全倡議者說,在華氏100度高溫,只需要10分鐘,汽車的溫度就會飆升至120度,對兒童生命有危險。

如果體溫升至104度,就開始中暑,如果體溫再升至107度,身體器官就開始停止運作。

根據非牟利組織Kids and Car Safety的統計,今年以來,全美最少有16名兒童在車內熱死。

