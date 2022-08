【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)召回53款Lyons Magnus旗下的營養飲品,包括Oatly燕麥奶和Premier Protein,原因是產品可能受微生物污染。

受影響的營養飲品包括11盎司的Oatly原味燕麥奶,和Oatly朱古力燕麥奶,以及11、32盎司的Oatly咖啡師燕麥奶,還有330毫升的Premier Protein蛋白飲品,包括朱古力味和Vanilla香草味。

當局指,產品可能受微生物污染,包括來自微生物阪崎腸桿菌,患者可能會發燒、嘔吐和尿道受感染等。

當局警告消費者不要進食,消費者可以將有關的產品拿到商店退換。

而受影響的批次和產品比較多,大家可以上FDA網站查詢,網址:https://www.fda.gov/safety/recalls

