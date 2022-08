法國出現首宗疑人傳狗猴痘個案 世衛不感意外

【有線新聞】

法國出現全球首宗可能是由人傳狗的猴痘個案,世衛稱不感到意外,建議猴痘患者應避免接觸寵物。另外,世衛計劃為猴痘改名,其中一個建議竟然與特朗普撞名。

醫學期刊《刺針》刊登首宗可能由人類傳染寵物犬的猴痘病毒報告,法國巴黎兩名同居男子6月初確診感染猴痘,他們發病後12日,所飼養的4歲雄性意大利格力犬同樣出現病徵,包括皮膚潰瘍和出現膿皰等,檢測發現牠與主人感染同一種猴痘病毒。

兩名主人指確診後曾和狗隻同床睡覺,亦有確保牠無與其他人和動物接觸。

世衛負責猴痘緊急項目的專家表示,這次是首次收到猴痘由人類傳染到寵物犬通報,但不感到意外,正進一步研究,與世界動物衛生組織等合作應對。

世衛建議如果有人感染猴痘,應自我隔離、避免接觸寵物,暫未知病毒會否從受感染的狗隻傳染回人類。美國疾控中心也建議猴痘患者應自我隔離21日。

全球多地現時均有猴痘疫情,世衛正計劃為猴痘重新命名,期望找到一個不會污名化的名字,不冒犯任何種族、地區、國家和動物等,並公開徵集意見。

已收到的來自學界、性小眾組織等提議,包括哈佛醫學院醫生提出的「OPOXID-22」,男士健康團體提議的「Mpox」亦頗受歡迎,還有看上去與美國前總統特朗普姓氏一樣的「TRUMP-22」,不過提議者強調只是「來源不明有毒皮疹」的英文縮寫。

