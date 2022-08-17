共和黨眾議員Liz Cheney初選落敗 曾支持彈劾特朗普

August 17, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
Liz-Cheney (CNN / YouTube)

【KTSF】

懷俄明州共和黨初選週二登場，外界關注的焦點，就是現任聯邦眾議員Liz Cheney的得票情況，最新點票結果顯示，她一如預期落敗，輸給了前總統特朗普支持的對手，而她在承認敗選的演講中，誓言會繼續對抗特朗普。

56歲的Liz Cheney是1月6日國會衝擊事件調查委員會的副主席，也是共和黨內批評特朗普最嚴厲的人之一，並曾投票支持彈劾特朗普。

這次初選，尋求連任的她面對多個對手，包括有特朗普背書的候選人、律師Harriet Hageman。

Liz Chenewy週二稍早前與父親，也就是前副總統錢尼到投票所投票後，向CBS電視台表示，不論是贏是輸，這場戰役會持續下去。

她說目前民主正面臨攻擊和威脅，相信任何深信自由以及關心憲法的人，都有義務將其置於政黨之上。

Liz Cheney說：「我們必須看清楚我們面對的威脅，以及要如何擊敗它，我已從1月6日就說過，我會盡力確保特朗普不能再接近白宮橢圓形辦公室，我是認真的。」

不過即使週二的初選落敗，正在思考是否競逐2024總統的她，預料仍將繼續活躍於政壇。

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