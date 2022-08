共和黨眾議員Liz Cheney初選落敗 曾支持彈劾特朗普

【KTSF】

懷俄明州共和黨初選週二登場,外界關注的焦點,就是現任聯邦眾議員Liz Cheney的得票情況,最新點票結果顯示,她一如預期落敗,輸給了前總統特朗普支持的對手,而她在承認敗選的演講中,誓言會繼續對抗特朗普。

56歲的Liz Cheney是1月6日國會衝擊事件調查委員會的副主席,也是共和黨內批評特朗普最嚴厲的人之一,並曾投票支持彈劾特朗普。

這次初選,尋求連任的她面對多個對手,包括有特朗普背書的候選人、律師Harriet Hageman。

Liz Chenewy週二稍早前與父親,也就是前副總統錢尼到投票所投票後,向CBS電視台表示,不論是贏是輸,這場戰役會持續下去。

她說目前民主正面臨攻擊和威脅,相信任何深信自由以及關心憲法的人,都有義務將其置於政黨之上。

Liz Cheney說:「我們必須看清楚我們面對的威脅,以及要如何擊敗它,我已從1月6日就說過,我會盡力確保特朗普不能再接近白宮橢圓形辦公室,我是認真的。」

不過即使週二的初選落敗,正在思考是否競逐2024總統的她,預料仍將繼續活躍於政壇。

