【KTSF】

如果你有信用卡債務還沒償還,今年你的利息成本會有所增加。

消費者金融保護局指,因聯儲局今年加息打擊通脹,注意到信用卡利率上升。

另外,消費者權益機構Consumer Watchdog Agency表示,注意到更多家庭刷卡支付日常開銷,例如汽油及食品雜貨等.

不過信用卡借貸並不便宜,當局舉例,如果有5千元信用卡債務未償還,一年內將要多付一千元利息。

