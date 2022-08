東灣水利局舉辦攝影競賽 鼓勵市民與企業參與省水（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

近幾年來灣區被長期乾旱所擾,水情吃緊成為全民要面對的問題,東灣相關局處也舉辦攝影競賽,鼓勵市民與企業參與省水。

東灣水利局(EBMUD)舉辦「我愛我的花園」(I Heart My Garden)攝影競賽,邀請水利局的用戶拍攝他們如何重整家中庭院來省水。

活動將從8月15日到9月25日,參與民眾需交出兩張照片,一張重整前、一張重整後,參與者也要解釋,重整帶來什麼樣的差別,是否較省水?如何善用土地?

這是攝影比賽活動的第二年,這次還特別擴增兩項比賽項目,邀請各HOA業主協會及企業參與,藉此呼籲不只單一家庭可以,為省水做出貢獻。

除了攝影競賽,東灣水利局也提供多項回扣及優惠,為吸引民眾採取省水措施,數據指將近30%的飲用水被拿來澆灌戶外庭院。

東灣水利局網站列出許多民眾可以在家中庭院做出的改變,包括澆灌系統變更、庭院草地重整、安裝免費省水裝置等措施。

民眾還有機會獲得每平方英尺2.50元的回扣金,家庭最高回扣金額可達2千元,企業則有機會拿到15,000元,全部將從水費直接扣除。

查詢詳情,請瀏覽:http://ebmud.com/rebates

