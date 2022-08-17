東灣水利局舉辦攝影競賽 鼓勵市民與企業參與省水（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

近幾年來灣區被長期乾旱所擾，水情吃緊成為全民要面對的問題，東灣相關局處也舉辦攝影競賽，鼓勵市民與企業參與省水。

東灣水利局（EBMUD）舉辦「我愛我的花園」（I Heart My Garden）攝影競賽，邀請水利局的用戶拍攝他們如何重整家中庭院來省水。

活動將從8月15日到9月25日，參與民眾需交出兩張照片，一張重整前、一張重整後，參與者也要解釋，重整帶來什麼樣的差別，是否較省水？如何善用土地？

這是攝影比賽活動的第二年，這次還特別擴增兩項比賽項目，邀請各HOA業主協會及企業參與，藉此呼籲不只單一家庭可以，為省水做出貢獻。

除了攝影競賽，東灣水利局也提供多項回扣及優惠，為吸引民眾採取省水措施，數據指將近30%的飲用水被拿來澆灌戶外庭院。

東灣水利局網站列出許多民眾可以在家中庭院做出的改變，包括澆灌系統變更、庭院草地重整、安裝免費省水裝置等措施。

民眾還有機會獲得每平方英尺2.50元的回扣金，家庭最高回扣金額可達2千元，企業則有機會拿到15,000元，全部將從水費直接扣除。

查詢詳情，請瀏覽：http://ebmud.com/rebates

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