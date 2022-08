房地產專家為首次置業人士提供申請房貸貼士

【KTSF 朱慧琪報導】

房貸利率在早前有下降的跡象後,於上週反彈,30年固定利率重回5厘以上,使置業更困難,房地產專家則給首次置業人士一些貼士。

根據聯邦房屋貸款公司房地美(Freddie Mac)最新數據,截止上週,平均30年固定利率是5.22%,與之前一週的4.99%升接近4分1厘,與去年比更高出接近一倍。

理財書籍作者Michelle Singletary說:「你將要為那所房子支付更多的錢,因為貸款成本高了,或是選擇一間面積較小的房屋。」

如果打算重貸或首次置業的人士,專家就提供三個貼士,第一件事,提高信用評分,信用愈好利率就愈低。

第二就是找尋更適合的貸款方式,例如FHA聯邦政府貸款,是適合信用分數不太高的人,Conventional傳統房貸。

最後就是諮詢多間貸款公司,索取貸款估算,比較利率和費用。

貸款專家建議,在買屋時,詢問貸款公司可否鎖定利率幾個月,甚至幾年。

New American Funding貸款專家Jose Sauno說:「如果利率持續上升但未有鎖住,那些買家可能就錯失了買屋的資格。」

如果有需要的人還在猶豫不決,一些專家說,不要一直等待,因為房屋條件不會十全十美。

New American Funding跨文化社區借貸部副總裁Frank Fuentes說:「利率適合然後擁有你的房屋,購買物業你是有機會,無論是在六個月、一年,還是一年半內再重貸,並降低利率。」

專家也提醒,一些市或縣政府有提供首次置業援助計劃,提供低息或低首期等優惠,幫助市民上車。

