房地產專家為首次置業人士提供申請房貸貼士

【KTSF 朱慧琪報導】

房貸利率在早前有下降的跡象後，於上週反彈，30年固定利率重回5厘以上，使置業更困難，房地產專家則給首次置業人士一些貼士。

根據聯邦房屋貸款公司房地美（Freddie Mac）最新數據，截止上週，平均30年固定利率是5.22%，與之前一週的4.99%升接近4分1厘，與去年比更高出接近一倍。

理財書籍作者Michelle Singletary說：「你將要為那所房子支付更多的錢，因為貸款成本高了，或是選擇一間面積較小的房屋。」

如果打算重貸或首次置業的人士，專家就提供三個貼士，第一件事，提高信用評分，信用愈好利率就愈低。

第二就是找尋更適合的貸款方式，例如FHA聯邦政府貸款，是適合信用分數不太高的人，Conventional傳統房貸。

最後就是諮詢多間貸款公司，索取貸款估算，比較利率和費用。

貸款專家建議，在買屋時，詢問貸款公司可否鎖定利率幾個月，甚至幾年。

New American Funding貸款專家Jose Sauno說：「如果利率持續上升但未有鎖住，那些買家可能就錯失了買屋的資格。」

如果有需要的人還在猶豫不決，一些專家說，不要一直等待，因為房屋條件不會十全十美。

New American Funding跨文化社區借貸部副總裁Frank Fuentes說：「利率適合然後擁有你的房屋，購買物業你是有機會，無論是在六個月、一年，還是一年半內再重貸，並降低利率。」

專家也提醒，一些市或縣政府有提供首次置業援助計劃，提供低息或低首期等優惠，幫助市民上車。

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