【KTSF】

拜登政府計劃今年秋天停止購買新型肺炎疫苗、治療和測試用品,而這些產品將被納入常規醫保。

拜登政府表示,最早將在今年秋天停止購買疫苗、治療和測試用品,這些產品將被商業化,並成為常規醫保系統的一部份。

白宮應對COVID-19協調員醫生說,這是一個複雜的過渡,政府正在著手監管市場動態和股權等方面的問題,預期這些將在明年得到解決。

官員表示,政府將繼續投資於大流行防範和下一代疫苗。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。