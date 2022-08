全美學生課程學習因疫情出現史無前例的滯後（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

全國學生的課程學習因為疫情而出現滯後,以數學及閱讀課為例,平均落後了兩到四個月。

Tabetha Young的小孩就讀東灣奧克蘭(屋崙)的Martin Luther King Jr.小學,她表示,現在可以回學校上課,孩子終於可以追趕因疫情影響而落後了的上課進度。

就像其他學生,她的8歲小孩進度落後了。

Young說:「我是知道他落後了,因為他回答了一個我知道他懂的問題,那是一條他懂得回答問題,但也認不出來,這就是問題所在。」

而這所小學的校長也指出,Young的小孩不是唯一。

Martin Luther King Jr.小學校長Roma Groves-Waters 說:「平均一天有100位學生沒有出席線上課堂,我們也有大概60%的學生因為缺課引致閱讀能力未達到水平。」

不過她的學校正與一個在奧克蘭專門協助小孩趕回學習進度的非營利機構Children Rising合作。

Jim Wambach是這個機構的執行總監,他的機構會找志工老師,與奧克蘭低收入社區內的小學配對,當中有學習困難的學生,為他們每星期補習一次數學科及閱讀課,以一對一的方式補課,他們在疫情期間已經有這樣的安排,但總監就指,現時這項支援更為關鍵。

Wambach說:「接受我們支援的二年班及三年班學生,進度落後兩年以上的有70%至80%,如果他們不趕上,到上中學時,落後的進度就更明顯。」

當了十年志工的數學老師Steven Nation表示,觀察到學生學習進度在疫情前後有落差,疫情前他協助學習困難學生理解算術題,可是現在他面對的是:「疫情間我們協助他們學習數字,他們真的還在學習數數字。」

Nation也表示,他想協助落後了很多的學生重拾自信心,令他最高興的就是看到學生理解問題後的表情。

Nation說:「頭腦靈光了,自信心回來了,光是這樣就讓我感到值得這樣去做

而Young的8歲小孩加入Children Rising計劃一段時間,這一對一補課計劃,讓Young也受惠。

Young說:「他們幫助增強8歲兒子的自信心,我知道這自信來自一對一指導,這指導計劃幫助我找出更好方法幫助兒子。」

新的學期開始,大家都感到興奮,希望學生們都能趕上進度,做一個有自信的學生。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。