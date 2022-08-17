拜登簽署通過總值7,500億元《降低通脹法案》

August 17, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週二簽署總值7,500億元的《降低通脹法案》生效，法案被視為對拜登政府，以及在中期選舉之前的民主黨一項重要的政績。

拜登形容，這項《降低通脹法案》，是美國歷史上最重要法案之一。

拜登說，「我們期待，今天進一步證明，美國之靈魂充滿活力，美國的將來是光明，美國的承諾是真實和只是開始。」

《降低通脹法案》脫胎自拜登與民主黨人所力推的《重建得更好》經濟振興方案，這個方案遭到共和黨人的反對，指方案總值超過3.5萬億美元，金額太龐大。

經過修訂後而改成的《降低通脹法案》，將投資4,300億元，在能源安全與氣候變化方面，代表美國史上最大的氣候投資，當中氣候方面接近3700億撥款，分別用於生產太陽能板、風力發電渦輪機、清潔能源與技術開發、新式電池製造，還有減少農業廢氣排放、加強保護森林、援助最受氣候衝擊的貧困社區，和預防與抵抗旱災等項目。

白宮指出，在法案實施後，美國的溫室氣體廢氣排放，到2030年將會降低十億公噸。

法案也要求汽車業界盡快停止依賴中國供應電池，規定在北美組裝，並且不依賴中國電池供應鏈的電動車，才能獲得幾千元的稅務優惠，而電動車電池的材料，和重要礦物質必須來自美國，或來自同美國有自由貿易協定的國家。

法案涵蓋多個拜登關鍵立法議程項目，對醫療健保政策作出改動，就是容許聯邦醫保Medicare，首次有權就某些處方藥物，進行談判議價以降低藥價，以及將到期的醫保資助延續三年。

白宮說，聯邦醫保Medicare大約140萬名受益人，通常每年花費超過2千元在處方藥物，現時他們的成本上限就是2千元，整體來說，約有5千萬名Medicare Part D的人，符合資格享有這個成本上限，同時在Medicare使用胰島素大約330萬人，他們每個月支付胰島素費用的上限是35元。

白宮估計，當Medicare開始就處方藥物議價時，大約有多達700萬人可能會見到處方藥物的成本降低，降低了的奧巴馬健保保費也將延續執行。

法案透過開徵新稅項來達到，包括向大企業徵收最低15%企業稅，以及向股票回購徵收1%稅收，估計政府庫房可以進帳超過7千億元，除去預期的4,300億開支，餘下的3千多億的進賬，就用來補貼聯邦財政赤字。

法案在國會參眾兩院審議與表決時，都得不到共和黨人的支持，共和黨人指法案對打擊通脹作用不大，向大企業增加新的稅項，最終也不利一般美國家庭，因為企業會將成本轉嫁消費者。

拜登因此抨擊國會共和黨人對氣候危機、降低能源成本，以及創造高薪職位等方面都投反對票。

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