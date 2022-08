灣區週三料持續炎熱 當局呼籲下午減少用電（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

由於預期週三天氣炎熱和用電量會增加,為了避免供電系統負荷過重,導致停電,加州電力系統管制部門(ISO)向全加州發出Flex Alert警報,呼籲大家週三下午4時到晚上9時盡量減少用電,包括關掉不需要的燈,不要使用大型電器。和把空調溫度調至78度或以上。

灣區受一股熱浪影響,天氣酷熱,內陸地區氣溫超過華氏100度。

根據國家氣象局,灣區內陸地區在本星期都會極度炎熱,週二的氣溫是最高,北灣、東灣的極端高溫警報現正生效,某些地區,例如是東灣Pleasanton,更高達華氏105度,沿岸地區就不受熱浪影響。

Pleasanton飲品店老闆Ray表示,他熱愛任何氣溫超過80度的日子,因為生意都會更好,又指在這些情況下,他都會安排多些人手於店鋪。

Ray說:「雖然現時人客還未算多,但我預期放學時間大約3點時,我們會更忙碌,整體上我們熱愛加州天氣,任何炎熱的日子,我們都預期更加忙碌

國家氣象局表示,由於天氣炎熱,臭氧污染物積聚達到不健康水平,影響空氣質素,呼籲灣區居民注意避暑,減少戶外活動,多喝水,穿淺色鬆身衣服,和塗防晒的太陽油。

國家氣象局預測,氣溫直至本週後期會逐漸下降。

