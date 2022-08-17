灣區週三料持續炎熱 當局呼籲下午減少用電（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

由於預期週三天氣炎熱和用電量會增加，為了避免供電系統負荷過重，導致停電，加州電力系統管制部門（ISO）向全加州發出Flex Alert警報，呼籲大家週三下午4時到晚上9時盡量減少用電，包括關掉不需要的燈，不要使用大型電器。和把空調溫度調至78度或以上。

灣區受一股熱浪影響，天氣酷熱，內陸地區氣溫超過華氏100度。

根據國家氣象局，灣區內陸地區在本星期都會極度炎熱，週二的氣溫是最高，北灣、東灣的極端高溫警報現正生效，某些地區，例如是東灣Pleasanton，更高達華氏105度，沿岸地區就不受熱浪影響。

Pleasanton飲品店老闆Ray表示，他熱愛任何氣溫超過80度的日子，因為生意都會更好，又指在這些情況下，他都會安排多些人手於店鋪。

Ray說：「雖然現時人客還未算多，但我預期放學時間大約3點時，我們會更忙碌，整體上我們熱愛加州天氣，任何炎熱的日子，我們都預期更加忙碌

國家氣象局表示，由於天氣炎熱，臭氧污染物積聚達到不健康水平，影響空氣質素，呼籲灣區居民注意避暑，減少戶外活動，多喝水，穿淺色鬆身衣服，和塗防晒的太陽油。

國家氣象局預測，氣溫直至本週後期會逐漸下降。

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