有特朗普支持者猛烈批評聯調局搜查海湖莊園

August 16, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

聯邦調查局（FBI）突擊搜查前總統特朗普在佛州的海湖莊園事件餘波未了，有部份特朗普的支持者，猛烈批評甚至出言恐嚇聯邦調查局人員，國會兩黨議員都呼籲要冷靜。

有部份特朗普的支持者憤怒抨擊這宗事件，而當局就說，大部份的特朗普支持者都沒有暴力傾向。

不過根據國土安全部一份報告，指出當中有部份人出言威嚇聯邦官員，甚至有人更加恐嚇說，要炸毀FBI總部大樓，發動內戰或武裝起義。

有部份示威者在週末還全副戰術裝備，荷槍實彈，在FBI鳳凰城分局大樓外面和平示威。

上星期四也有一名槍手，企圖非法闖入俄亥俄州辛辛那提FBI分局大樓，經過幾小時對峙之後，這名槍手最後被擊斃。

調查人員其後搜查這名槍手的住所，鄰居也要疏散。

有鑑於這些暴力事件發生，有越來越多國會兩黨議員都紛紛呼籲要冷靜。

阿肯色州共和黨州長Asa Hutchinson說：「FBI只不過依法執行職責，那是一個合法的搜查令，由法官簽署批出。」

也有共和黨籍眾議員認為，在調查未有結論之前，要保持克制冷靜。

俄亥俄州共和黨聯邦參議員Mike Turner說：「我們沒有總結說，這是否列為機密材料，以及是否提升至最高機密材料水平。」

此外，特朗普在他的社交媒體平台，聲稱FBI人員上星期搜查他的海湖莊園時，拿走他三本護照，其中一本已經過期。

他又說，「這個是對一個政治對手的襲擊，在這個國家從未發生過，就好似第三世界一樣」。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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