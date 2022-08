有特朗普支持者猛烈批評聯調局搜查海湖莊園

【KTSF 張麗月報導】

聯邦調查局(FBI)突擊搜查前總統特朗普在佛州的海湖莊園事件餘波未了,有部份特朗普的支持者,猛烈批評甚至出言恐嚇聯邦調查局人員,國會兩黨議員都呼籲要冷靜。

有部份特朗普的支持者憤怒抨擊這宗事件,而當局就說,大部份的特朗普支持者都沒有暴力傾向。

不過根據國土安全部一份報告,指出當中有部份人出言威嚇聯邦官員,甚至有人更加恐嚇說,要炸毀FBI總部大樓,發動內戰或武裝起義。

有部份示威者在週末還全副戰術裝備,荷槍實彈,在FBI鳳凰城分局大樓外面和平示威。

上星期四也有一名槍手,企圖非法闖入俄亥俄州辛辛那提FBI分局大樓,經過幾小時對峙之後,這名槍手最後被擊斃。

調查人員其後搜查這名槍手的住所,鄰居也要疏散。

有鑑於這些暴力事件發生,有越來越多國會兩黨議員都紛紛呼籲要冷靜。

阿肯色州共和黨州長Asa Hutchinson說:「FBI只不過依法執行職責,那是一個合法的搜查令,由法官簽署批出。」

也有共和黨籍眾議員認為,在調查未有結論之前,要保持克制冷靜。

俄亥俄州共和黨聯邦參議員Mike Turner說:「我們沒有總結說,這是否列為機密材料,以及是否提升至最高機密材料水平。」

此外,特朗普在他的社交媒體平台,聲稱FBI人員上星期搜查他的海湖莊園時,拿走他三本護照,其中一本已經過期。

他又說,「這個是對一個政治對手的襲擊,在這個國家從未發生過,就好似第三世界一樣」。

