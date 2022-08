南舊金山選民將表決是否向地方企業加稅 推免費早期托兒服務（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南舊金山(南三藩市)市民將在11月的選舉,決定是否向地方企業增加收取稅金,用來支持市內全民免費早期托兒。

根據San Mateo日報,這項提案通過總投票人口10%的聯署門檻,將在11月由選民投票決定,是否向企業增加課稅項目,資助全民免費早期托兒計劃。

該計劃將不論家庭收入,為他們支付市內所有兩歲半至5歲兒童的育兒費,只要這些家長在南舊金山工作或居住,都可以享有免費早期育兒服務。

但南舊金山市議會也針對此提案做出評估報告,計算市內每個家庭的平均育兒費為1,341元,指如果通過該計劃,預估支付1,462名兒童的育兒費,將需要6100萬元的開銷,包括居民的2390萬元,非居民的1960萬元,及1750萬元用於提高育兒照顧員薪資的10%。

該計劃也指,要向面積超過2.5萬平方英尺的商業用地,徵收每英尺2.5元的稅金,在實施的第一年將看到5,590萬元的總稅收,不足以支付6,100萬元的開銷,但在隔年隨著更多企業落成,將升到6,820萬元。

而有市議員擔憂這將對當地企業帶來打擊,副市長Buenaflor Nicolas也表示,育兒是很重要的議題,但不希望造成其他後果。

評估報告指,根據地皮面積而不是基於樓宇建築面積計算稅收,將不成比例的影響較老舊的低樓層建築物,而新的高樓將享有較低的稅額。

評估發現,被課稅的物業中,有37%物業的樓層建築面積,佔地皮面積不到一半,這意味著,實際上業主該繳付的稅,高達每英尺5元。

在這個計劃下,這些新的企業,包括市內很多的生物科技公司,將繳納相當於他們租金3%的稅,而位於低樓層建築中的老企業,可能要繳相等於其租金25%的稅金,因為許多租約屬「三重淨租賃」,租戶要承擔其承租物業的幾乎所有費用,換言之在這項計劃下,新增加的稅務將直接轉嫁給這些租戶,而不是由地主來承擔。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。