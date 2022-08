舊金山華裔婆婆上月遇劫遭拳打腳踢 警拘3人一人在逃（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一名70歲華裔婆婆,上月底於舊金山(三藩市)漁人碼頭區被4名疑犯拳打腳踢並搶劫的案件,舊金山警方週一公佈,已經拘捕一名18歲的男子,和兩名未成年人士,包括一名只有11歲的男童,餘下一位14歲疑犯仍然在逃。

舊金山警方週一於華埠花園角召開記者會,公開疑犯身份,警察局長William Scott指,疑犯分別是18歲奧克蘭居民Darryl Moore,以及年齡分別是14歲、13歲及11歲的少年犯。

18歲及13歲的疑犯涉嫌搶劫、虐待老人,8月10日被南灣Milpitas警方拘捕,分別被還押Santa Clara縣監獄,及少年司法中心。

被捕的11歲疑犯則因年齡而未有被起訴,還有一名14歲疑犯就仍然在逃,警方正追緝他。

舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)指,當地檢處收到這宗案件後,會根據法例起訴疑犯,案中3名疑犯均未成年。

謝安宜表示,除了疑犯要負上責任外,有更多問題要解決。

謝安宜說:「當我們看到犯下這些案件的是青少年,這向所有人發出一個訊息,我們作為舊金山社區一分子,需要認真討論市內如何變成現在這個模樣。」

她指會與社區溝通,討論如何可以於罪案發生前,防止罪案發生,及讓老人家重獲他們應得的尊重。

案發於7月31日,70歲女事主任女士於舊金山的公寓外,遭到4名非洲裔青少年尾隨,進入事主所住大廈的大堂,匪徒隨即對她拳打腳踢,並搶走事主的鎖匙及電話。

中央警局分局長Douglas Farmer指,政府的第一個義務就是保護市民。

Farmer說:「我承諾將會集中我們的資源、人手,去保護最受罪案威脅,及最缺乏安全感的社區,包括長者和亞裔市民。」

他說會確保所有警員都在街上巡邏,及會有說多種語言的警員協助市民。

