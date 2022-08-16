舊金山華裔婆婆上月遇劫遭拳打腳踢 警拘3人一人在逃（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一名70歲華裔婆婆，上月底於舊金山（三藩市）漁人碼頭區被4名疑犯拳打腳踢並搶劫的案件，舊金山警方週一公佈，已經拘捕一名18歲的男子，和兩名未成年人士，包括一名只有11歲的男童，餘下一位14歲疑犯仍然在逃。

舊金山警方週一於華埠花園角召開記者會，公開疑犯身份，警察局長William Scott指，疑犯分別是18歲奧克蘭居民Darryl Moore，以及年齡分別是14歲、13歲及11歲的少年犯。

18歲及13歲的疑犯涉嫌搶劫、虐待老人，8月10日被南灣Milpitas警方拘捕，分別被還押Santa Clara縣監獄，及少年司法中心。

被捕的11歲疑犯則因年齡而未有被起訴，還有一名14歲疑犯就仍然在逃，警方正追緝他。

舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）指，當地檢處收到這宗案件後，會根據法例起訴疑犯，案中3名疑犯均未成年。

謝安宜表示，除了疑犯要負上責任外，有更多問題要解決。

謝安宜說：「當我們看到犯下這些案件的是青少年，這向所有人發出一個訊息，我們作為舊金山社區一分子，需要認真討論市內如何變成現在這個模樣。」

她指會與社區溝通，討論如何可以於罪案發生前，防止罪案發生，及讓老人家重獲他們應得的尊重。

案發於7月31日，70歲女事主任女士於舊金山的公寓外，遭到4名非洲裔青少年尾隨，進入事主所住大廈的大堂，匪徒隨即對她拳打腳踢，並搶走事主的鎖匙及電話。

中央警局分局長Douglas Farmer指，政府的第一個義務就是保護市民。

Farmer說：「我承諾將會集中我們的資源、人手，去保護最受罪案威脅，及最缺乏安全感的社區，包括長者和亞裔市民。」

他說會確保所有警員都在街上巡邏，及會有說多種語言的警員協助市民。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。