東灣奧克蘭(屋崙)一名亞裔婆婆失蹤將近兩個星期,警方呼籲市民協助尋人。

奧克蘭警方在社交網站發布消息指出,失蹤長者是79歲Hoa Tji Doan,8月3日下午2時左右,有人在Foothill大道2700號路段見過她,之後就沒有她的下落。

失蹤長者身高5呎1吋,體重110磅,黑色頭髮,棕色眼睛,穿黑色外套,卡其褲。

家人表示,Doan精神以及健康良好,市民如果有Doan的下落,請聯繫警方,電話是(510) 238-3641。

