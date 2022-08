【KTSF】

舊金山(三藩市)Laguna Honda醫院營辦問題有新發展,醫院的關閉日期將延長兩個月。

聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMS)、加州公共衛生局(CDPH),以及舊金山市府聯合發布聲明,指醫院關閉日期將推遲至今年11月13日,期間Laguna Honda醫院會繼續為600多名院友,提供急需的醫療保健服務,聯邦官員將延長醫療保險和醫療補助的支付範圍。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。