Kaiser精神心理科醫護人員展開為期一週罷工（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州Kaiser Permanente的精神心理科醫護人員,週一起展開為期一個星期的罷工,舊金山(三藩市)Kaiser醫療中心的醫護人員亦有響應罷工。

舊金山的Kaiser醫療中心外,週一早上開始,有全國醫護人員聯盟(NUHW)的成員聚集,工會成員舉起各種標語,要求Kaiser提供更多資源予病人,讓病人能夠更快獲得所需的心理治療。

根據NUHW,現時Kaiser每2600個病人,才獲分配到一個全職的精神科醫療人員,有些病人需要等候數月,才能獲得心理健康服務。

其中一名參與罷工的社工Jeffery Chen-Harding表示,自己於一間極度富裕的公司工作,但這間公司過去卻沒有為病人提供他們應得的服務。

Chen-Harding說:「近日通過SB221法案後,Kaiser的行為對於有付會費的病人,不但是令人失望和沮喪,還是違法的。」

SB221法案表明,除非臨床醫生判斷較長的等待,不會有損病人,否則醫療機構必須於10天內安排病人獲得治療。

Chen-Harding說:「我們爭取的是客戶更易獲得治療,但十個月的協商所換來的,只是一個侮辱人的加薪條件,這不是我們要的。」

他指出,雖然於百物騰貴下加薪是好事,但這不是他們罷工的原因。

Chen-Harding說:「我罷工因為我每天都會見客戶,他們需要的治療少於所獲得的,我希望我的僱主能夠跟隨法例,向病人提供應得的治療。」

除了舊金山,聖荷西、沙加緬度及Fresno亦有Kaiser醫護人員響應罷工。

