Kaiser精神心理科醫護人員展開為期一週罷工（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州Kaiser Permanente的精神心理科醫護人員，週一起展開為期一個星期的罷工，舊金山（三藩市）Kaiser醫療中心的醫護人員亦有響應罷工。

舊金山的Kaiser醫療中心外，週一早上開始，有全國醫護人員聯盟（NUHW）的成員聚集，工會成員舉起各種標語，要求Kaiser提供更多資源予病人，讓病人能夠更快獲得所需的心理治療。

根據NUHW，現時Kaiser每2600個病人，才獲分配到一個全職的精神科醫療人員，有些病人需要等候數月，才能獲得心理健康服務。

其中一名參與罷工的社工Jeffery Chen-Harding表示，自己於一間極度富裕的公司工作，但這間公司過去卻沒有為病人提供他們應得的服務。

Chen-Harding說：「近日通過SB221法案後，Kaiser的行為對於有付會費的病人，不但是令人失望和沮喪，還是違法的。」

SB221法案表明，除非臨床醫生判斷較長的等待，不會有損病人，否則醫療機構必須於10天內安排病人獲得治療。

Chen-Harding說：「我們爭取的是客戶更易獲得治療，但十個月的協商所換來的，只是一個侮辱人的加薪條件，這不是我們要的。」

他指出，雖然於百物騰貴下加薪是好事，但這不是他們罷工的原因。

Chen-Harding說：「我罷工因為我每天都會見客戶，他們需要的治療少於所獲得的，我希望我的僱主能夠跟隨法例，向病人提供應得的治療。」

除了舊金山，聖荷西、沙加緬度及Fresno亦有Kaiser醫護人員響應罷工。

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