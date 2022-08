【KTSF】

東灣Dublin市附近週一下午爆發山火,火勢一度迫近民居,加州消防局表示,火勢已受控,山火沒有造成財物損失。

這場山火取名為Eden Fire,消防局最先於週一下午4時20分左右接報,火場在580公路西行線附近,介乎Castro Valley與Dublin市之間的Eden Cayon路。

火場面積擴散至56.2英畝,火勢一度迫近民居,在消防員全力撲救下,沒有建築物被波及。

