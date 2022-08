【KTSF】

國家氣象局預測,灣區週二晚到週三早上有機會打旱天雷,增加山火的風險。

氣象局指出,季風帶來的濕氣進入灣區,預測整個灣區、Monterey,以及加州中部海岸地區,有機會出現旱天雷,閃電可能造成山火。

氣象局呼籲大家打雷時要躲進室內。

