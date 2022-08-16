舊金山市立大學放映《人間辭海：粵語》紀錄片 慶祝華埠分校重開（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

為了慶祝舊金山（三藩市）市立大學華埠分校重開，市立大學放映一部有關拯救廣東話課程的紀錄片。

自疫情大流行以來，舊金山市立大學華埠分校就一直關閉，該分校一直為附近社區提供便利和學習機會，以提高市民的英語水平、學習烹飪等職業技能，並獲得轉入四年制大學的學分。

為了慶祝華埠分校對外重開，週一在分校播放名為《人間辭海：粵語》的紀錄片。

舊金山市立大學校董王兆倫（Alan Wong）說：「這部紀錄片講述為什麼廣東話課程，對華埠和我們社區至關重要。」

王兆倫指，紀錄片是受到舊金山市立大學廣東話課程拯救運動而啟發，紀錄片的公映，標誌著市立大學華埠分校向社區全面重新開放，準備好為社區服務。

紀錄片由柏克萊加大的兩名新聞系研究生拍攝，探討粵語在美國的起源，針對亞裔的仇恨問題，以及粵語在戲曲上的創新。

紀錄片製作人表示，當知道有拯救廣東話課程的運動時，他在網絡上搜索並找到了王兆倫，經過一次的談話後，讓大家進一步探索和了解粵語對舊金山社區的文化、歷史和安全的重要性，所以製作紀錄片。

與大家分享粵語的美麗和實用性，王兆倫指，目前正在創建9個學分的粵語證書課程，他希望最終目標是開發一個16個學分的粵語課程，而相關學分最終可以轉到加州大學系統。

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