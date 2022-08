舊金山市立大學放映《人間辭海：粵語》紀錄片 慶祝華埠分校重開（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

為了慶祝舊金山(三藩市)市立大學華埠分校重開,市立大學放映一部有關拯救廣東話課程的紀錄片。

自疫情大流行以來,舊金山市立大學華埠分校就一直關閉,該分校一直為附近社區提供便利和學習機會,以提高市民的英語水平、學習烹飪等職業技能,並獲得轉入四年制大學的學分。

為了慶祝華埠分校對外重開,週一在分校播放名為《人間辭海:粵語》的紀錄片。

舊金山市立大學校董王兆倫(Alan Wong)說:「這部紀錄片講述為什麼廣東話課程,對華埠和我們社區至關重要。」

王兆倫指,紀錄片是受到舊金山市立大學廣東話課程拯救運動而啟發,紀錄片的公映,標誌著市立大學華埠分校向社區全面重新開放,準備好為社區服務。

紀錄片由柏克萊加大的兩名新聞系研究生拍攝,探討粵語在美國的起源,針對亞裔的仇恨問題,以及粵語在戲曲上的創新。

紀錄片製作人表示,當知道有拯救廣東話課程的運動時,他在網絡上搜索並找到了王兆倫,經過一次的談話後,讓大家進一步探索和了解粵語對舊金山社區的文化、歷史和安全的重要性,所以製作紀錄片。

與大家分享粵語的美麗和實用性,王兆倫指,目前正在創建9個學分的粵語證書課程,他希望最終目標是開發一個16個學分的粵語課程,而相關學分最終可以轉到加州大學系統。

