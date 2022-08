【KTSF】

Capri Sun召回超過23萬包櫻桃味果汁,因為懷疑有清潔劑污染這些產品。

當局收到多宗報告,指有關的果汁內有怪味,受影響的是最佳食用日期在2023年6月25日的批次,民眾可以打1-800-280-8252查詢退款。

