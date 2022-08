【KTSF】

加州今個學年開始,為所有公立學校學童提供免費早餐和午餐,不問家庭收入。

加州通過AB130法案,並簽署成為法例,規定州內所有校區和公立學校,每個上學日,為所有學童提供免費早餐和午餐,不論學生家庭收入是多少。

疫情期間,州府運用聯邦農業部撥款,為所有學童提供免費早、午餐,今次是加州撥款,在公立學校推行全民免費餐計劃,是全國第一個州這樣做。

今個學年,州府撥出6億5千萬元,另外一次過撥款1億5千萬元,讓學校改善廚房基建,以及為職員提供營養知識的訓練。

