阿拉米達聯合學區開學 不少學生仍感到壓力（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣阿拉米達聯合學區週一開學,學校不再規定學生必須戴口罩上學,在歷經兩年多的新冠疫情,新學期開始對不少學生仍感到壓力。

新學期開始,學生不需要再戴口罩上學,但是阿拉米達聯合學區仍強烈建議,如果學生暴露在新冠病毒下,必須持續戴口罩十天,儘管學區做出了一些改變,不過師生及家長都很開心開學了。

家長Scott Daley說:「我很興奮,至今一切都好,很有趣的一天,可以見新舊朋友、新老師。」

儘管學校對於新冠疫情政策改變一直朝正常方向走,但是新學期開始,還是讓不少學生感到壓力,不知所措,尤其當學生回到教室時,許多人可能會帶著第一天的緊張情緒、興奮感,以及新冠疫情病引發的焦慮。

更令人擔憂的是,由於新冠疫情改變了學習方式,一些孩子在學業上落後,或與同齡人交往變得不那麼自在,學生心理健康專家建議家長,多觀察自己的孩子。

心理健康專家Julian Lagov說:「如果他們不吃不睡,體重減輕或表現不同,可能有事,我建議家長幫助孩子,若發現有異狀就要幫助他們。」

