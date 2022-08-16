阿拉米達聯合學區開學 不少學生仍感到壓力（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣阿拉米達聯合學區週一開學，學校不再規定學生必須戴口罩上學，在歷經兩年多的新冠疫情，新學期開始對不少學生仍感到壓力。

新學期開始，學生不需要再戴口罩上學，但是阿拉米達聯合學區仍強烈建議，如果學生暴露在新冠病毒下，必須持續戴口罩十天，儘管學區做出了一些改變，不過師生及家長都很開心開學了。

家長Scott Daley說：「我很興奮，至今一切都好，很有趣的一天，可以見新舊朋友、新老師。」

儘管學校對於新冠疫情政策改變一直朝正常方向走，但是新學期開始，還是讓不少學生感到壓力，不知所措，尤其當學生回到教室時，許多人可能會帶著第一天的緊張情緒、興奮感，以及新冠疫情病引發的焦慮。

更令人擔憂的是，由於新冠疫情改變了學習方式，一些孩子在學業上落後，或與同齡人交往變得不那麼自在，學生心理健康專家建議家長，多觀察自己的孩子。

心理健康專家Julian Lagov說：「如果他們不吃不睡，體重減輕或表現不同，可能有事，我建議家長幫助孩子，若發現有異狀就要幫助他們。」

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