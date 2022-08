【KTSF】

一名男子週日在首都華盛頓,開車撞向國會山莊外一個路障後吞槍自盡,國土安全部和聯邦調查局(FBI)均發出警告,當局自前總統特朗普的海湖莊園遭搜查後,正面臨前所未見的暴力威脅。

警方表示,除了吞槍自盡的男子外,事件中沒有其他人受傷。

汽車撞向路障後起火燃燒,不過並不清楚起火原因。

國會山莊警方表示,該男子有案底。

警方目前正在查看閉路電視片段,以釐清犯案動機,目前並不認為有任何國會議員是男子的攻擊目標。

當局表示,案發時警員反應迅速,因為最近包括FBI等其他執法機關,已面臨恐嚇威脅。

在前總統特朗普的海湖莊園遭搜查後,FBI表示,該機構和其探員正面臨前所未見的暴力威脅。

而週六在亞利桑那州鳳凰城的FBI分局門外,則有特朗普支持者和平示威。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。