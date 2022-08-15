南舊金山警方拘捕一男子 涉嫌偷車輛催化轉換器

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南舊金山（南三藩市）警方拘捕一個偷竊車輛催化轉換器的疑犯，正追緝另一個疑犯，行動中起回14個催化轉換器，鑑於南舊金山的車輛催化轉換器偷竊案持續攀升，市議會通過緊急條例，禁止擁有二手催化轉換器。

警方表示，週五凌晨2時半左右，警員接報到Shannon Drive 2200號段，調查車輛催化轉換器偷竊案，目擊者指有兩個男人，從一架豐田Prius偷走催化轉換器，並登上一架黑色Infiniti coupe雙門跑車離開。

警員在附近一帶巡查，發現涉案的車，賊車隨即開上101號公路，往舊金山方向逃去，其他執法部門加入追截。

賊人其後在Vermont街出口撞車，車上兩人棄車逃走，警方拘捕乘客，司機則逃去無蹤。

警方表示，賊車使用失竊的車牌，車上有14個車輛催化轉換器和偷竊工具。

警方表示，成功辨識到當中3個催化轉換器，同受害人的車吻合，但其餘11個就未能找到失主。

南舊金山的車輛催化轉換器，偷竊案持續攀升，平均一日就發生一宗。

據警方資料，2020年有75宗，去年飆升到269宗，今年以來最少有137宗。

鑑於問題嚴重，南舊金山市議會一致通過實施緊急條例，除非有相關證明，凡擁有二手車輛催化轉換器，均屬違法，警方認為條例有助打擊這類偷竊案。

南舊金山市府去年提供過免費刻字計劃，將200多台車的車輛識別資訊VIN Number刻印在催化轉換器上，南舊金山市府也考慮在今年重辦此項活動，保障市民車輛財產。

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