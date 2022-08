南舊金山警方拘捕一男子 涉嫌偷車輛催化轉換器

【KTSF】

南舊金山(南三藩市)警方拘捕一個偷竊車輛催化轉換器的疑犯,正追緝另一個疑犯,行動中起回14個催化轉換器,鑑於南舊金山的車輛催化轉換器偷竊案持續攀升,市議會通過緊急條例,禁止擁有二手催化轉換器。

警方表示,週五凌晨2時半左右,警員接報到Shannon Drive 2200號段,調查車輛催化轉換器偷竊案,目擊者指有兩個男人,從一架豐田Prius偷走催化轉換器,並登上一架黑色Infiniti coupe雙門跑車離開。

警員在附近一帶巡查,發現涉案的車,賊車隨即開上101號公路,往舊金山方向逃去,其他執法部門加入追截。

賊人其後在Vermont街出口撞車,車上兩人棄車逃走,警方拘捕乘客,司機則逃去無蹤。

警方表示,賊車使用失竊的車牌,車上有14個車輛催化轉換器和偷竊工具。

警方表示,成功辨識到當中3個催化轉換器,同受害人的車吻合,但其餘11個就未能找到失主。

南舊金山的車輛催化轉換器,偷竊案持續攀升,平均一日就發生一宗。

據警方資料,2020年有75宗,去年飆升到269宗,今年以來最少有137宗。

鑑於問題嚴重,南舊金山市議會一致通過實施緊急條例,除非有相關證明,凡擁有二手車輛催化轉換器,均屬違法,警方認為條例有助打擊這類偷竊案。

南舊金山市府去年提供過免費刻字計劃,將200多台車的車輛識別資訊VIN Number刻印在催化轉換器上,南舊金山市府也考慮在今年重辦此項活動,保障市民車輛財產。

