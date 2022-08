【KTSF】

舊金山(三藩市)一間樂透彩票店店主日前中槍,但無生命危險,開槍的人是一個顧客。

舊金山警方表示,案發位於Precita Avenue 500號路段,一間出售樂透彩票的店鋪,一個55歲的顧客向店主開槍,原因是他認為自己應該中獎,他開槍後徙步逃離。

警方後來在Mission區拘捕他,並會起訴他殺人未遂罪、使用致命武器襲擊,及其他武器等多項罪名,案件仍然調查中。

