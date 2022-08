【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠過去約45日有十宗商舖爆竊案,商戶採取不同的措施自保。

閉路電視片段顯示,7月18日凌晨,在Grant街一間飲品店外,一個匪徒坐在地上,然後用工具打破商舖的玻璃門。

約40分鐘後,另一個閉路電視鏡頭拍到,似乎是同一個人在一條巷與同黨溝通,之後另一個賊人進入店內偷走收銀機,店主的財物損失約4千元。

老闆娘Nancy Yu說,她們是移民,辛苦經營,但就成為這些有組織犯罪集團的目標,她已換了新的玻璃門,但她說短期內都不會拆走木板,因為這些玻璃門很貴。

舊金山警方表示,過去約45日,華埠有十宗商舖爆竊案,警方正調查四個不同的犯罪集團。

Steven Lee在華埠經營的餐館,過去一年,曾經三次被人企圖爆竊,他呼籲小商戶買更堅固的鎖防盜。

